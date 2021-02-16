اليوم السابع
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إغلاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بداية من غدا حتى إشعار آخر لسوء حالة الجو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:57 م
إغلاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بداية من غدا حتى إشعار آخر لسوء حالة الجو محمية أبو جالوم
كتبت ميرفت رشاد

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تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من قطاع شرطة السياحة والآثار، بإغلاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء "محمية رأس محمد، محمية نبق، محمية أبو جالوم"، كما سيتم غلق محمية طابا والتى تضم "مناطق عين خضرة ، وادى الزشواش، كانيون" اعتبارا من غدا الأربعاء لحين إشعار آخر، نظرا للظروف المناخية المتوقعة.
 
وأكدت "شرطة السياحة والآثار" فى إخطارها أن قرار غلق المحميات يأتى فى إطار الحرص على سلامة الزائرين للمدن السياحية بجنوب سيناء.
 
ومن جانبها، أرسلت غرفة شركات السياحة، تعليمات شرطة السياحة والآثار، لأعضاء الجمعية العمومية، لعدم إدراج زيارات المحميات فى برامجهم السياحية خلال الفترة المذكورة.

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الاحوال الجوية

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