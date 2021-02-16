إصابة 4 من أسرة واحدة بطلقات نارية خلال مشاجرة فى قنا

قنا صابر سعيد

تعرضت ربة منزل و3 أطفال لإصابات، مساء اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية فى مشاجرة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة ربة منزلة منزل وأطفال بطلقات نارية فى مشاجرة بقرية الكرنك بمركز أبوتشت.

وتبين من الفحص أن الحادثة أسفرت عن إصابة قاعودة. ع ، 37 عاما، وشيماء. ع، العليم، 14 عاما، ومازن. ع، 13 عاما، ومروة. م ، 10 أعوام، من قرية الكرنك بأبو تشت في قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.