أمطار فى مطروح وجهود لإزالة تجمعات المياه من الشوارع.. صور

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، هطول أمطار الخفيفة، بشكل متقطع، على المناطق المتفرقة، مصحوبة ببرودة شديدة، وانخفاض درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية، مع حدوث تجمعات لمياه الأمطار، في بعض الشوارع، خاصة في المناطق المنخفضة، وتقوم فرق الطوارئ والأزمات، بالتدخل السريع وإزالتها أولا بأول، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

وتشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، خاصة منطقة الكورنيش والبحر، مشاهد خلابة ونقاء الهواء، إلى جانب اغتسال الشوارع والأرصفة، وانعكاس ذلك في مشاهد جمالية، على الرغم من سقوط للأمطار بشكل متقطع وبرودة الطقس.

ويأتي ذلك في ظل رفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد محمد خضر، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار الخفيفة، تسببت في تجمعات للمياه، في عدد من المناطق، ويتم إزالتها بشكل سريع، كما أن شبكة صرف مياه الأمطار، تعمل بكفاءة عالية، لذلك لم تتأثر حركة السيارات أو المشاة بالشوارع.

وأوضح "خضر"، أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، وتنتشر للعمل في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفوري لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري و ومعدتين لشفط الرواسب، و 2 كباش و 12 مضخة مياه، وأن هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، على جاهزية تامة وفي حالة طوارئ مستمرة.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لسقوط الأمطار، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار، بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.