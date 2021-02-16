أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 16-2-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.625 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأهرام للطباعة والتغليف، المصرية للدواجن، بي انفستمنتس القابضة، جولدن تكس للأصواف، راية القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للإسكان والتعمير، الدلتا للسكر، التوفيق للتأجير التمويلي، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الحديد والصلب المصرية، مستشفى النزهة الدولي.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 22.2 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 11534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 4424 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1302 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تنفيذ صفقات

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، لعدد 31.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 177.9 مليون جنيه للأولى، ولعدد 20.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.5 مليون جنيه للثانية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، 245.1 ألف سهم، 15 ألف سهم، 15 ألف سهم، 7260 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 103.1 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، 105 ألف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 491.3 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 56.7 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 3159 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 50 ألف سهم، 305 ألف سهم، على التوالي.

المصرية لنظم التعليم

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، تسجيل صافي ربح بلغ 2.34 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، بنسبة انخفاض 48%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 14.47 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 16.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إلكتريك، توقيع شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع عقد بقيمة 711 مليون جنيه لتنفيذ مشروع استكمال المرحلة الأولى لأعمال البنية الأساسية بمشروع تنمية جنوب الوادي بنظام تسليم المفتاح، ويشمل نطاق أعمال الشركة الأعمال الاعتيادية وأعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية، وأعمال الطرق وشبكات المياه، وسيتم التشغيل بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الموقع.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيعها عقد شراء مبدأي لشركة في شرق أسيا خاصة بصناعة محولات القوى، وسيتم تنفيذ الصفقة مشروط بإتمام بعض الشروط والأحكام الخاصة بهذا النوع من الصفقات، منوهة إلى أن الصفقة لاينطبق عليها أحكام المادة 44 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية.