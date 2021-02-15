اليوم السابع
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ياسمين الخيام تحتفل بوالدها الشيخ الحصرى.. 21 دولة فى مسابقة القرآن ببورسعيد.. فيديو

الإثنين، 15 فبراير 2021 02:48 م
ياسمين الخيام تحتفل بوالدها الشيخ الحصرى.. 21 دولة فى مسابقة القرآن ببورسعيد.. فيديو
بورسعيد محمد عزام

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قدم اليوم السابع بثا مباشر، لاحتفال ياسمين الخيام بوالدها الشيخ محمود خليل الحصرى والذى تحمل مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم فى دورتها الرابعة بمشاركة 21 دولة اسمه.
 
 
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، احتفالية مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في دورتها الرابعة  والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ  محمود خليل الحصري  وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد. 
 
جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين الحصري نجلة الشيخ محمود خليل الحصري والأستاذة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والشباب والرياضة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد .
 
اطلاق-المسابقة-الدولية-لحفظ-القرآن-الكريم-دورة-الشيخ-محمود-خليل-الحصري
 
وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلم تسجيلي عن قصة حياة الشيخ محمود خليل الحصري  وأعقبه فقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته بحفل افتتاح المسابقة، أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها منارة الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، مرحبا بجميع المشاركين من مختلف الدولة، معربا عن فخره واعتزازه بإقامة تلك الحدث الكبير ببورسعيد والتي ستظل دائما وأبدا جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات والدورات علي أرضها .
 
محافظ-بورسعيد-يفتتح-المسابقة-الدولية-لحفظ-القرآن-الكريم-دورة-الشيخ-محمود-خليل-الحصري
 
ويشارك في المسابقة 21 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون في  حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

 


الحصرى

ياسمين الحصرى

محمود خليل الحصرى

مسابقه بورسعيد الدوليه

القران الكريم

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