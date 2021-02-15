وزارة النقل تعلن مميزات قطارات مترو الأنفاق الجديدة الواردة للخط الثالث

كتب رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل مميزات ومواصفات قطارات مترو الأنفاق الجديدة الواردة للخط الثالث للمترو ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً للعمل بالخط الثالث.

والتي وصل منها حتى الآن 6 قطارات مكيفة جديدة، حيث أكدت أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة كالتالى:-

1. تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة

2.تم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة

3. تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة

4. يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات

5. يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر

6. يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار

7. تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الآحتياجات الخاصة فى عملية التنقل

8. تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.