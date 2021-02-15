ننشر بيانات إقرار ولى الأمر بعدم حضور ابنه الترم الثانى والدراسة أونلاين

محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية إقرار الغياب الاختيارى عن الفصل الدراسى الثانى، الذى يوقعه ولى الأمر فى الإدارة التعليمية حال اختيار استكمال ابنه الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من خلال التعليم عن بعد.



وشملت بيانات الإقرار اسم ولى الأمر ورقم البطاقة واسم نجله بالمدرسة والصف الدراسى الذى يدرس به الطالب والعام الدراسى، وجاء نص الإقرار" أن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر أيام الاختبارات فقط وهذا إقرار منى ذلك".



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الفصل الدراسى الثانى يبدأ 10 مارس المقبل حيث يتم فتح المدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع عدم احتساب أيام الفصل الدراسى الثانى ضمن أيام الغياب واستمرار العمل بمجموعات التقوية ومن يرغب فى استكمال العام الفصل الدراسى من المنزل له حرية الاختيار مع توقيع على إقرار رسمى من ولى الأمر.



وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:



- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.



- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.. سيتم عقد امتحان واحد فقط فى شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.



- الصفوف الأول والثانى الثانوى.. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).







قرار الوزارة بعدم الحضور



صورة إقرار ولى الأمر عدم الحضور للمدرسة







