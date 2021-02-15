نائب وزيرة الصحة: أعداد المواليد بين 2010 و2018 تصل إلى 26 مليونا

كتب- أحمد صلاح العزب

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان إن حوالى 26 مليون مولود جاءوا إلى الدنيا بين عامى 2010 و2018 وهى أكبر نسبة مواليد حدثت.

وعن أزمة كورونا قال إنه بعد أى حادث كبير أو مشكلة كبيرة تبدأ أعداد الإصابات في الانحسار مضيفا أن معدل تضاعف أعداد السكان في الدول المشابهة لنا يستغرق ما بين 45 عاما إلى 60 عاما وفى مصر يتضاعف العدد كل 29 عاما وعدة أشهر.

وتابع توفيق لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل أن مصر تفوق العديد من الدول في مستوى النمو السكانى فالنمو السكانى في مصر 1.9 بينما يصل النمو السكانى قى دول مثل أندونسيا 1.1 وايران 1.4 بالإضافة الى ان المساحة والموارد لاتتحمل هذا النمو.

وواصل قائلا إنه لابد من التركيز والتوعية المباشرة بخطورة الزيادة السكانية بالمراكز الموجودة داخل المحافظات الأكثر إنجابا.