نائب رئيس جامعة بورسعيد: استئناف الدراسة 27 فبراير بنظام التعليم الهجين

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعها فى 13 فبراير 2021 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع على أن يتم إستئناف الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 27 فبراير الجارى بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى، فضلا عن استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات بجامعة بورسعيد .

وأشار إلى أنه سيتم أيضاً تأجيل تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية بعد أن كان مقرر له يوم 17 فبراير الجارى لحين استئناف الدراسة بالميعاد المحدد لها 27 فبراير الجارى .

وتابع، أنه تم عمل صيانة شاملة للمدينة الجامعية ولأول مرة تجهيز مخبز آلى بالمدينة الجامعية لتجهيز الخبز الطازج للمقمين بالمدينة، فضلا عن إجراءات التطهير والتعقيم تمهيداً لتسكين الطلاب وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أيمن أبراهيم رئيس الجامعة لتخفيف الكثافة الطلابية فى الغرفة الواحدة وذلك للحد من تفشى كورونا مع مراعاة التباعد الاجتماعى .

وفى ذات السياق أكد نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، أنه تم من الآن الاستعداد للإمتحانات فى إطار القواعد والتدابير الإحترازية والوقائية المشددة والمتمثلة فى قياس درجة الحرارة أثناء دخول الكليات، فضلا عن ارتداء الكمامة .

وأكد سالم، أن الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد شدد على التباعد الإجتماعى بين الطلاب داخل لجان الامتحانات مع ضرورة التعقيم والتطهير الدورى داخل اللجان بين كل مادة وٱخرى بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

واختتم سالم، أنه تم أيضا الإستعانة بلجان طبية متخصصة داخل كل كلية للتعامل مع الحالات المشتبهه حفاظا على سلامة وأمن جميع الطلاب .