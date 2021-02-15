ميناء طور سيناء يستقبل 3000 رأس ماشية عجول سودانى أواخر فبراير الجارى

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بمقر مكتبه بديوان عام محافظة جنوب سيناء، الدكتورة مروة أسامة، المدير التنفيذى لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، لبحث سبل استقبال ميناء طور سيناء لـ3000 رأس ماشية عجول سوداني في أواخر فبراير الجاري .

حضر اللقاء، المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء خالد توفيق مدير ميناء طور سيناء، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور أسامة إبراهيم علي مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة .

وتم استعراض موقف استيراد العجول لميناء طور سيناء، ونقلها لمزرعة خاصة بالحجر البيطرى لهم علي مساحة 15 فدانا التابعة لشركة أرض الخير لمده 48 ساعة كمده الحجر الخاص بالعجول، ويتم اجراء عمليات الذبح الفوري عقب انتهاء مدة الحجر بالمجزر النصف آلي بمدينه طور سيناء، وتوريد اللحوم علي منافذ التوزيع علي مستوي الجمهورية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن عملية استقبال العجول السوداني علي ميناء طور سيناء بمثابة بداية تشغيل فعلي للميناء.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين ، أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه والمقام علي مساحه 900 متر، تمهيداً لافتتاحه فى العيد القومى للمحافظة مارس 2021 بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.

وتشمل الأعمال علي محارة ودهان الوجهات الخارجية للمسجد، ودهان وتركيب الرخام بصحين المسجد الداخلي، وتصنيع عدد 2 قبه للمسجد وتغير شبكه الكهرباء، وكذا اعمال اللاند سكيب ورفع كفاءة دار المناسبات المجاورة والتابعة للمسجد، ورفع كفاءة دورات المياه تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة .

رافق المحافظ، المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ مدير عام مديرية الاسكان وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

كما قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، يرافقة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة تموين ومركز تحويل السيارات بالغاز الطبيعى بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، استعدادا لإفتتاحها خلال احتفال المحافظة بعديها القومى الشهر القادم من اجل توفير طاقة نظيفة ومتجددة.

جدير بالذكر أن هذة المحطة تعد الثانية على مستوى المحافظة ومدينة شرم الشيخ، بعد افتتاح المحطة الاولى بمنطقة الرويسات منذ شهرين بحضور وزير البترول ، وأنه جارى العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، فضلا على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز اليها.