مياه القناة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لموجة الطقس السيئ

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن إعلان حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك استعدادا لطقس السيئ، وتحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وعقد رئيس شركة مياه القناة، اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة فى الأمطار والسيول، والتعامل الفورى لأى تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذى بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة خطة انتشار سيارات شفط المياه، وعربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتواجد مديرى المناطق، ومديرى الإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إلى أن الشركة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.