مسؤول ملف كورونا فى الأردن: المواطن يتحمل مسئولية عودة ارتفاع إصابات بالفيروس

كتب أحمد عرفة

حمل مسؤول ملف كورونا في الأردن وائل الهياجنة المواطنين مسؤولية عودة ارتفاع إصابات كورونا في البلاد، موضحا أن الوضع الوبائي كان قبل أسبوعين مطمئنا، إلا أنه وخلال الأسبوع الحالي ارتفعت أعداد الإصابات والفحوصات الإيجابية، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو التراخي وعدم الالتزام من المواطنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال مسؤول ملف كورونا في الأردن، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في حالة انعقاد مستمر، موضحا أنها اجتمعت على مدار يومين متتاليين لدراسة ارتفاع أعداد الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية.

وأوضح مسؤول ملف كورونا في الأردن أنه سيتم عرض نتائج تلك الدراسات على لجنة تقييم الوضع الوبائي، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي في ما يخص الحظر وسيتم تقييم الوضع الوبائي يوم الثلاثاء.