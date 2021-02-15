مدير طرق الإسماعيلية يعلن الانتهاء من تطوير كافة ميادين المحافظة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الاشهر الماضية اكبر عملية لتطوير المحاور المرورية والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق لم تشهدها منذ حوالى 17 عام وشملت الاعمال والمشروعات جميع مراكز وقرى ومدن المحافظة وربط القرى بالمشروع القومى للطرق.

وقال المهندس أحمد الشيمى مدير مديرية الطرق بالاسماعيلية فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية تم الانتهاء من رصف عدد كبير من الطرق والانتهاء من 37 مشروع لرصف الطرق وتطوير المحاور المرورية والميادين بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أنه تم تطويرجميع وتوسيع الميادين والمحاور الرئيسية فى مركز و مدينة الإسماعيلية وجارى تجميلها ولم يتبقى فى مدينة الإسماعيلية سوى محورين فقط محور الفريق فؤاد عزيز غالى ومحور المشير أحمد إسماعيلية وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة سيتم التنفيذ فى الوقت الحالى بعد موافقته على الاعتمادات اللازمة لهما حيث سيتم تطوير محور المشير أحمد إسماعيل من نفق جمال عبدالناصر حتى ميدان عثمان أحمد عثمان ومحور الفريق فؤاد عزيز غالى من مسجد عمر بن الخطاب على شارع صبرى مبدى إلى ميدان 30 يونيو بارض الجمعيات وجارى العمل الآن على الطريق الدائرى من كوبرى أحمد منسى حتى ميدان التأمين الصحى.

وأشار مدير مديرية الطرق بالإسماعيلية، إلى أن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وجه بتطوير ورفع كفاءة ميدان مصطفي كامل بنطاق حي أول بعد أهماله لعدة سنوات، وتحويلة لمنتزه عام بالمنطقة، نظراً لما يمثلة الميدان من موقع حيوي وتجاري حيث يوجد بمنطقة الميدان بنوك ومحكمة.

وأضاف الشيمى، أن مديرية الطرق قامت بإزالة الأشجار التالفة لإستبدالها بشجر مزهر، ورفع كفاءة الأرصفة وتخصيص أماكن لجلوس المواطنين.

كما يجرى تجديد لشبكة الإنارة بالميدان، وإزالة أثار مجمع القمامة الذي كان يتوسطه، وخلق مساحات للتنزه، و تحويلة إلي متنزه عام، على جانب أخر يتم إزالة الحوائط العشوائية وتطوير تبة الميدان بالاضافة الى تركيب لاند سكيب عالى الجودة بالميدان كما تم توسعة الشوارع المحيطة والمؤدية للميدان وسيتم الانتهاء من الاعمال تطوير الميدان فى 27 فبراير الجارى.

واستطرد الشيمى، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بمركز ومدينة القنطرة غرب وابوخليفة ومركز ومدينة القصاصين ومركز ومدينة أبوصوير ومركز ومدينة الإسماعيلية جارى العمل فى رصف طريق جبل مريم وطريق السويس وبر ايسر ترعة السويس بالاضافة الى رصف طريق الدريسة كمحور بديل عن الدخول إلى قرية أبوعطوة كما يتم العمل حاليا فى مركز ومدينة فايد فى شارع المدارس وشارع السكة الحديد .

وأكد الشيمى، أن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وافق على 8 مشروعات كبيرة خاصة بربط القرى والتوابع بالشبكة القومية للطرق على مستوى المحافظة فى مراكز ابوصوير والقصاصين والقنطرة غرب ومركز فايد والتل الكبير.







































































