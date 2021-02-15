مدير التعليم العام: الامتحان المجمع يقيس قدرات خاصة للطلاب وتم تجربته من قبل

كتب محمد شرقاوى

أكد محمد عبد التواب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، أن القرارات التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم تأتي في مصلحة في الطالب وأولياء الأمور بشكل كبير، موضحًا أن نزول طلاب 3 إعدادى للاختبارات مجازفة كبيرة خلال الفترة الحالية لأعدادهم الكبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن طلاب الدمج امتحانات مختلفة عن الامتحانات العادية، حيث إن هناك صياغة مختلفة لأسئلة الامتحان عن الشكل العادي، موضحًا أن هناك طرق يتم دراستها بخصوص كيفية تنفيذ امتحانات الدمج.

وتابع: "الامتحان المجمع يقيس قدرات خاصة للطلاب وتم تجربة هذا الشكل من الامتحانات خلال امتحانات التخلف لـ3 إعدادي"، مؤكدًا أن الامتحان ستكون عبارة عن 5 فروع كل فرع به اسئلة خاصة به، حيث إن هناك اسس ومراعاه الوزن النسبي لكل مادة لوضع الامتحان، مضيفًا: "الامتحانات المُجمعة ليس به نجاح أو رسوب".