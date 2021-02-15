محافظ جنوب سيناء يكشف عن المشروعات الجديدة الجاهزة للافتتاح بالعيد القومى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ، رافقة خلالها المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذى للمدينة، تفقد من خلالها عدد من المشروعات الجارى العمل بها، والمخطط افتتاحها خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الشهر المقبل، ومنها " مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق نادى الرياضات بهضبة أم السيد، ومشروع إنشاء محطة الغاز الثانية على مستوى المدينة بمنطقة شرم المية بشرم الشيخ ".

كما قام بجولة تفقدية بالسوق التجارى القديم وأمر بسرعة البدء فى تنفيذ مشروع مصر القديمة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتى ستكون إضافة للمزارات السياحية بالمدينة.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على زيادة وتيرة العمل وزيادة نسب التنفيذ مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحماية العاملين بكافة مواقع العمل .