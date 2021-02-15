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متحف النوبة بأسوان يعرض لأول مرة تجربة قطعة الشهر للزائرين.. صور

الإثنين، 15 فبراير 2021 05:20 م
متحف النوبة بأسوان يعرض لأول مرة تجربة قطعة الشهر للزائرين.. صور متحف النوبة يقدم تجربة قطعة الشهر للزائرين
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور راجح زاهر ، مدير عام متحف النوبة أنه لأول مرة يتم تنفيذ تجربة جديدة، لاختيار قطعه اثرية نادرة لعرضعها أمام جمهور الزائرين، وذلك بناء على توجيهات إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة.

وقال "زاهر" فى بيان صحفى، إنه تم اختيار مائدة قرابين باسم الأمير "حقايب" حاكم اقليم الفنتين فى عصر الدولة القديمة، كقطعة الشهر نظرا لأهمية  " حقايب "  أحد أهم حكام الفنتين ، والذى قدسه المصرى القديم، وبنوا له محراب فى جزيرة الفنتين ، وتوجد مقبرتة فى مقابر وادى النبلاء بغرب أسوان.

ومن جانبها، أوضحت سناء موسى ، وكيل المتحف للشئون الاثرية ، أنه تم العثور على القطعة الاثرية فى عام 1946م والمائدة من حجر الجرانيت الرمادى ،يتوسط المائدة نقوش تمثل رغيف من الخبز وزهرية على كل جانب، أما الجزء العلوى عليه نقوش لقرابين تمثل أجزاء من ثيران، خضروات.

وتابعت قائلا، أنه على جانبى المائدة توجد كتابات هيروغليفية ، ففى الجانب الأيمن تقرأ: القرابين التى يقدمها "حقايب" للاله "رع"، والاله "جب" ، والاله "انوبيس" وهو يعطيهم الماء البارد والعطور وكل شئ جيد لروح الحاكم ورئيس الكهنة، أما الجانب الأيسر علية نقوش تقرأ: القرابين التى يقدمها حقايب" الى الاله اوزيريس ، الاله العظيم، سيد ابيدوس وهذه القرابين هى الخبز والبيرة ، الثيران ، الطيور لروح الحاكم ورئيس الكهنة "حقاايب" ، لافتا الى  أن تاريخ المائدة يرجع إلى عصر الملك سنوسرت الثالث من عصر الدولة الوسطى.

 

وكيل المتحف أثناء العرض
وكيل المتحف أثناء العرض

 

داخل متحف النوبة
داخل متحف النوبة

 

عرض القطعة
عرض القطعة

 

قطعة الشهر
قطعة الشهر

 


متحف النوبة

قطع اثرية

قطعة الشهر

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اسوان

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