ما لا تعرفه عن لقاح كورونا الروسى سبوتنيك v لايت..يشمل جرعة واحدة فقط

كتبت أمل علام

قال ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جماليا Gamalya الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، مطور لقاح سبوتنيكv، إنه تم تطوير لقاح آخر جديد باسم "سبوتنيك v لايت" Sputnik V Light، موضحا، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يقلل من احتمالية الإصابة بأشكال حادة من المرض لكنه لا يستبعدها تمامًا..

ووفقًا للخبير، فإن المناعة بعد استخدام سبوتنيك لايت Sputnik V Light تتشكل في غضون 3 أسابيع لتظل فعالة لمدة 3 إلى 4 أشهر.

وأكد ألكسندر جينتسبيرج، مدير مركز جمالياGamalya الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة الذي طور لقاح سبوتنيكv، إن المدة فعالية اللقاح "سبوتنيك لايت" ستكون أقصر بـ 3 إلى 4 مرات من سبوتنيك v المكون من جرعتين.

وأشارت وكالة تاس، إلى أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اجراء تجارب على لقاح "سبوتنيك لايت لفيروس كورونا.

ووفقًا للمطور، فإن لقاح سبوتنيك لايت Sputnik Light على الأرجح سيحمي من فيروس كورونا لمدة 4-5 أشهر.

وفي 11 أغسطس 2020، أصبح لقاح سبوتنيك Sputnik V أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفي 17 ديسمبر، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية إنشاء نسخة خفيفة من اللقاح.

وأضاف مطور اللقاح، إن النسخة الأصلية من اللقاح، تعطي ضمانًا بنسبة 100% ضد الأشكال الشديدة التي قد تتطور إلى أشكال مميتة من فيروس كورونا، أما النسخة الخفيفة تقلل فقط من احتمالية الإصابة بالحالات الشديدة ولكنها لا تستبعدها تمامًا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يسمى البديل الخفيف للقاح، مضيفا، إن مدته الفعالة لن تكون طويلة مثل اللقاح الأصلي، مضيفا بان هذا اللقاح سيسمح بتلقيح المزيد من الناس.



لقاح سبوتنيك لفيروس كورونا

وفقًا لجينتسبيرج، فإن الهدف الرئيسي من استخدامه هو خفض معدل وفيات فيروس كورونا في تلك البلدان التي ترتفع فيها بشكل كبير، ومع ذلك، في روسيا، من المخطط استخدام كلا المكونين من اللقاح.

وفي يناير، أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحًا لإجراء الاختبارات السريرية للقاح سبوتنيك لايت.

وحتى الآن، تم تأكيد 4042.837 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، وتعافى 3559142 مريضًا من الفيروس، تشير أحدث البيانات الروسية إلى مقتل 79194 شخصًا على مستوى البلاد.



اللقاح الروسى يتمتع بالامان

وقال، إن هذا اللقاح Sputnik V Light ، الذي يتكون من الجرعة الأولى فقط من اللقاح الذي نستخدمه Sputnik V ، سيتم استخدامه في المقاطعات غير القادرة حاليًا على تطوير لقاحات مماثلة والتي تفتقر إلى الأموال لشراء اللقاح في الوقت الذى يوجد هناك لقاحات يتم تطويرها في دول أخرى ".

وأشار إلى أن لقاح Sputnik V Light يهدف إلى القضاء على فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.