الاتحاد الأوروبي يُسرّع الموافقات على لقاحات كورونا المعدلة من السلالات المتحورة

كتبت أمل علام

قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبى في مقابلة صحفية يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيسرع في إصدار الموافقات على لقاحات فيروس كورونا التي تم تكييفها لمكافحة الطفرات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Reuters.

وقالت: لقد قررنا الآن أن اللقاح الذي تم تطويره من قبل الشركة المصنعة على أساس اللقاح السابق لمكافحة الطفرات الجديدة، ولم يعد يستوجب أن يمر عبر عملية الموافقة بالكامل، لذلك سيكون من الأسرع توفير اللقاحات المناسبة دون المساومة على السلامة."

وأكد الموقع، لقد تعرضت المفوضية الأوروبية لانتقادات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تسليم اللقاحات، الأمر الذي أدى إلى تخلف الكتلة عن دول مثل بريطانيا، العضو السابق، والولايات المتحدة.

وأوضحت ستيلا كيرياكيدس، وهى عضو في فريق عمل جديد، بقيادة مفوض الصناعة تييري بريتون، للقضاء على الأزمات في لقاحات كورونا في مصانع الإنتاج، وتعديل الإنتاج إلى المتغيرات الجديدة.

وأضافت كيرياكيدس، إنه في حين أن التطعيمات في الربع الأول من عام 2021 بدأت ببطء، فإن الربع الثاني سيشهد انتعاشًا وبحلول نهاية سبتمبر، يتوقع الاتحاد الأوروبي تلقي جرعات كافية من المنتجين المرخصين لتغطية أكثر من 70% من سكانه، مؤكدة بأن إغلاق الحدود ليس سلاحا فعالا ضد العدوى، موضحة "أعتقد أنه من الخطأ لنا العودة إلى أوروبا ذات الحدود المغلقة، كما في مارس 2020".

ستفرض ألمانيا حظر دخول على المسافرين من جمهورية التشيك ومنطقة تيرول النمساوية اعتبارًا من يوم الأحد لمنع انتشار المتغيرات الجديدة.