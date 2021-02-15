فرض كردون أمنى بمحيط انهيار منزل بروض الفرج لتسهيل رفع الانقاض

كتب عبد الرحمن سيد

فرضت أجهزة الأمن بالقاهرة ، كردونا أمنيا بموقع انهيار طابقين في منزل بمنطقة روض الفرج ، لمنع وصول الأهالي لموقع انهيار المنزل ، ولتسهيل عمليات البحث عن شخص مفقود أسفل ركام وأنقاض المنزل، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.