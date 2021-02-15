"فؤاد ومنيب".. فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية 24 فبراير

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، فى الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 24 من فبراير الجارى، حفلا فنيا لفرقة فؤاد ومنيب، ويتضمن الحفل باقة متميزة من أعمال الفرقة منها "عتاب.. العاصفة.. دعينى أقولها.. حلم.. ضائع.. الهروب من الحب.. الأفضل قادم.. نوستالجيا.. أغنية للروح.. موعد مع الغروب.. روزيتا.. مسافات.. مناجاة.. الخوف المتفائل.. ما وراء الألم.. جزيرة.. ضحكة.. انشغل بالحياة"، بالإضافة إلى منوعات موسيقية للموسيقار الكبير عمر خيرت ولحن أغنية "قديش كان في ناس" للفنانة الكبيرة (فيروز).

وجاءت فكرة تكوين الفرقة عندما التقى الطبيب البشرى وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان والمؤلف الموسيقى أحمد منيب عام 2015 وذلك فى ألمانيا خلال استكماله دراسته بالأكاديمية العليا لآلة الكمان وقدما معا العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها وقد شاركت الفرقة بالعديد من مهرجانات الأوبرا الفنية ولاقت استحسان الجماهير.