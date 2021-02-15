غرق عبارة على متنها 700 شخص فى نهر الكونجو

وكالات

قال وزير الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونجو الديمقراطية ستيف مبيكاي اليوم الاثنين إن 60 على الأقل لقوا حتفهم عندما تحولت عبارة تقل أكثر من 700 راكب إلى حطام في نهر الكونجو خلال الليل.

وقال على تويتر إنه تم العثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث في إقليم ماي-ندومبي في غرب البلاد، لكن 420 آخرين ما زالوا مفقودين.

وتكثر حوادث السفن في الكونجو التي لا يوجد فيها سوى عدد قليل من الطرق الممهدة عبر مناطقها الداخلية التي تغطيها الغابات وغالبا ما تكون هذه السفن مكدسة بالركاب بما يتجاوز طاقتها.

ويعد نهر الكونجو وفروعه وسيلة السفر الوحيدة لمعظم الناس للمسافات الطويلة.

وقال مبيكاي دون الخوض في تفاصيل "نتعاطف مع أسر الضحايا ونطالب بإنزال عقوبات على جميع المسؤولين في قطاع النقل.

ولا يتوافر مزيد من المعلومات عن الحادث في الوقت الحالي.