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عميد "حقوق عين شمس": 20 ألف طالب يؤدون الامتحانات ومنع الدخول بدون الكمامة

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:00 ص
عميد "حقوق عين شمس": 20 ألف طالب يؤدون الامتحانات ومنع الدخول بدون الكمامة امتحانات كليات
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2021 للشعبة العربى والإنجليزى والفرنسى والتعليم المفتوح.

 

وأشار الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد الكلية، إلى أن امتحانات الفرق المختلفة مرحلة الليسانس، تبدأ من يوم 27 فبراير، لافتا إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات على 3 فترات حافظا على التباعد الاجتماعى بين الطلاب ومنع التكدس داخل اللجان للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد عميد كلية الحقوق، أن الكلية ستتخذ إجراءات احترازية صارمة خلال فترة الامتحانات فى مقدمتها منع دخول اللجنة بدون الكمامة وقياس حرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لافتا إلى أنه سيؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول حوالى 20 ألف طالب وطالبة

 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتى تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وبدأت عدد من الكليات فى إعلان الجداول للطلاب.

 

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الذى انعقد مؤخرا، فى جامعة حلوان، أكد إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالأسبوع الأول من فبراير.

 


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كليه الحقوق

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