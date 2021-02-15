عدن (أ ش أ)

تمكنت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية من تدمير تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.