جمارك دبى تطلق حملة لتطعيم موظفيها بلقاح كورونا الصينى.. صور

كتب محمد شعلان

أطلقت جمارك دبي حملة تطعيم شاملة للموظفين ضمن مبادرة "سلامتنا سلامتكم" للحصول على لقاح كورونا سينوفارم (الجرعة الصينية) في المقر الرئيسي للدائرة، وذلك بالتعاون مع مركز التداوي الطبى، ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبى على "تويتر"، صور لعملية تطعيم الموظفين في جمارك دبي.



جمارك دبى

وأطلع أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، على الإجراءات الخاصة بحملة التطعيم في مقر الدائرة، مؤكداً أن الحملة تأتي ضمن التزامهم بتوجيهات حكومة دبي في التشجيع على أخذ اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19، مشيرا إلى أن أنهم حريصين على صحة موظفيهم ورعايتهم من أجل بيئة عمل صحية وآمنة تمنع تفشي كورونا.



تطعيم موظفي الجمارك

فيما قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي، إن هذه الحملة تأتى من منطلق حرصهم على جودة حياة الموظفين والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وتسهيل حصولهم على التطعيم، حيث تم وضع إجراءات تنظيمية لعملية التطعيم من خلال إعداد قوائم بأسماء الموظفين اللذين سجلوا وتحديد مواعيد من خلال رسالة نصية لأخذ التطعيم.



جانب من التطعيم

وتابع: "هذا بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لمن أخذ الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 سينوفارم (الجرعة الصينية) بإحدى المراكز الصحية في الإمارة إلى أخذ الجرعة الثانية في مقر الدائرة وفق الوقت المحدد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع".

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد الأحد، تسجيل 3167 إصابة جديدة و 13 وفاة و 5059 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، أن عدد جرعات لقاح "كوفيد- 19" التى تم تقديمها فى دولة الإمارات منذ انطلاق حملة تقديم اللقاح بلغ 5 ملايين و5 آلاف و264 جرعة، لافتة إلى أن معدل توزيع اللقاح 50.61 جرعة لكل 100 شخص.