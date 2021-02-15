بيلوسى: الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام الكابيتول

كتب أحمد عرفة

قال نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام مؤيدى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الكابيتول، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد واحدة من أكثر الأعمال المخزية في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلقت نانسي بيلوسى على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "إن رفض بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ محاسبة ترامب سيصبح واحداً من أحلك الأيام وأكثر الأعمال المخزية في تاريخ أمتنا".