بلومبرج: حلفاء ترامب يهاجمون الجمهوريين الذين صوتوا لإدانته فى مجلس الشيوخ

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن حلفاء الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، هاجموا الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لإداننته فى محاكمة المساءلة التى واجه فيها ترامب اتهاما بالتحريض على التمرد الذى أدى إلى اقتحام الكونجرس.

وقال السيناتور ليندسى جراهام، إن حركة ترامب حية وبخير، فى إظهار لهيمنة الرئيس السابق على الحزب بعد يوم من تبرئته من قبل مجلس الشيوخ.

وفى غضون ساعات من انتهاء المحاكمة، تحرك الحزب الجمهورى فى ولايتى لوزيانا ونورث كارولينا، لتوجيه اللوم إلى عضوى مجلس الشيوخ عن الولايتين الذين صوتا لصالح إدانة ترامب.

ورأت بلومبرج، أن هذه التحركات تؤكد دور ترامب كقوة للجمهوريين، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يخطط لسكون فى تشكيل الحزب الجمهورى فى الدورة الانتخابية المقبلة وما بعدها.

كان ترامب قد أشار، إلى أنه قد يترشح للرئاسة مجددا فى 2024. وحتى لو لم يترشح للبيت الأبيض، وحتى فى ظل غياب هيمنته على السوشيال ميديا، يظل الرئيس السابق مصدر قوى للمرشحين الذين يدعمهم، وربما يساعد على تحفيز الناخبين الجمهوريين للإدلاء بأصواتهم.

كما أن ترامب قد يكون مصدر تهديد أيضا لمعارضيه الجمهوريين، وفى مقدمتهم السبعة فى مجلس الشيوخ الذين صوتوا لإدانته يوم السبت الماضى و10 أعضاء فى مجلس النواب الذين صوتوا لصالح عزله فى يناير.

وبحسب بلومبرج، يقال إن ترامب يسعى للانتقام من هؤلاء الذين يتجاوزه، ويصطف الجمهوريون المحافظون بالفعل لتحدى خصوم ترامب الجمهوريين فى السباقات التمهيدية. ففى ولاية ويومينج، أعلن سيناتور الولاية أنتونى بوتشارد محاولة للإطاحة بالنائبة ليز تشينى، ثالث أرفع مسئولة جمهورية فى مجلس النواب، والتى صوتت لصالح مساءلة لترامب، وقد تعرضت تشينى للتوبيخ بالفعل من قبل الحزب فى ولايتها.