انخفاض فى حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في بريطانيا

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن السلطات المعنية فى بريطانيا، قد أعلنت عن تسجيل انخفاض فى حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية على موقعها الالكتروني أنه من المقرر أن يعود جميع الأطفال إلى الفصول الدراسية في 8 مارس المقبل بعد شهرين من التعلم المنزلي بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الإجراء خلال الأسبوع الجاري إلى جانب تخفيف طفيف جدا للقواعد البالغين، كما يمكن أن يجلس شخصان من أسر مختلفة في الخارج على مقعد في الحديقة أو التنزه قليلا الشهر المقبل.

ويتعارض إعلان جونسون المتوقع مع نصيحة بعض العلماء الذين حثوا على اتباع نهج أكثر حذرا، ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عالم الأوبئة البروفيسور تيم سبيكتور، أن حالات كورونا انخفضت بنسبة 80 % منذ بداية يناير الماضي.

وقال سبيكتور: "عندما أصبحت مارجريت كينان أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر-بيونتيك خارج التجارب السريرية في 8 ديسمبر الماضي، لم يكن أحد يتوقع أنه في غضون 10 أسابيع، كانت المملكة المتحدة قد قطعت خطوات هائلة في حماية الأكثر ضعفا بين السكان".

وأضاف: "مدينون بالكثير من هذا النجاح للدور الذي تلعبه الثقة، والعمل مع الزملاء في الرعاية الأولية، وبدعم رائع من المتطوعين، في تحصين الكثير من الأشخاص بكفاءة عالية".