انتشال جثتين وطفل مصاب من أسرة واحدة فى عقار روض الفرج المنهار.. فيديو

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان من أسفل أنقاض عقار روض الفرج بالقاهرة، المنهار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث انتشلت قوات الحماية المدنية جثة سيدة زوجة المفقود.
كما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج طفل مصاب من أسفل أنقاض العقار، ونقلته سيارة إسعاف إلى معهد ناصر لإجراء الرعاية الصحية له، فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث ورفع الأنقاض.
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانهيار عقار فى شارع خورشيد بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية إلى المكان، وكشفت المعاينة انهيار منزل من طابقين، وتم استخرج 3 أشخاص والبحث عن شخص مفقود، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
انتشال جثتين وطفل مصاب من أسرة واحدة فى عقار روض الفرج المنهار.. فيديوالإثنين، 15 فبراير 2021 01:52 م
عقار روض الفرج المنهار
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