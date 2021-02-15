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النيابة تأمر بتحليل "dna” لطفلة عرضتها أمها للبيع مقابل 50 ألف جنيه

الإثنين، 15 فبراير 2021 04:40 م
النيابة تأمر بتحليل "dna” لطفلة عرضتها أمها للبيع مقابل 50 ألف جنيه أموال - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة شبرا الخيمة برئاسة عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، إجراء تحليل "dna”  على طفله رضيعة عرضتها أمها للبيع على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، للتأكد من نسب الطفلة للمتهمة وزوجها وبيان ما إذا كانت ابنتهما من عدمه.

تباشر نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة عرض طفلتهما للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وكشف تحقيقات النيابة ، أن المتهمة وزوجها عرضا طفلتهما التي تبلغ من العمر 6 أشهر، للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" مقابل 50 ألف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمة وزوجها اتفقا مع أحد الأشخاص على بيع طفلتهما الرضيعة مقابل 50 ألف جنيه، واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، وتم القبض عليهما وتمت إحالتهما للنيابة التي مازالت تباشر التحقيق معهما.

 

 

 

 

 


عرض الأطفال للبيع على الفيس بوك

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