النائب عمرو عزت: أفريقيا محظوظة بوجود قيادة سياسية على رأسها الرئيس السيسي

كتب محمد السيد-تصوير عمرو مصطفي

قال عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية يعد ملف من الملفات المهمة التى تهم الدولة المصرية وأنه يعد رقم واحد على رأس أولويات القيادة السياسية، مضيفا أن العلاقة بين مصر والدول الافريقية بدأت منذ بدء فجر التاريخ، وأن مصر تعد أول دولة مركزية فى التاريخ.

وأضاف عمرو عزت، خلال كلمه له فى المائدة المستديرة للتنسيقية، أن العلاقات المصرية الإفريقية على الأجندة المصرية منذ فجر التاريخ، متابعا :"مصر تولى اهتمام كثير لدى الدولة الإفريقية، الدولة المصرية والقارة الافريقية محظوظه لوجود قيادة سياسية على رأسها الرئيس السيسى، الدولة المصرية بذلت جهد كبير لتوفير بعض العناصر وتطوير القارة الافريقية، لن يتم تحقيق تنمية فى الدول النامية الا بالقضاء على الإرهاب".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

ويدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.