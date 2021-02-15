الكهرباء: المنصة الموحدة ستجعل المواطن يحصل على خدماته من المنزل

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه بعد الانتهاء من إطلاق باقى خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم 17 خدمة لن يحتاج المواطن الذهاب إلى شركات توزيع الكهرباء تماما، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات وسداد الرسوم وعمل كافة الإجراءات.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحول الرقمى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يتم فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة ويسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.

وتابع حمزة أنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات العداد الكودى والقانونى، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية وكافة الإجراءات إلكترونيا ولن يتم السماح بتلقى الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء لمنع تكدث وزحام المواطنين لتجنب الاختلاط وانتشار فيروس كورونا.