اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى كشك بمدينة المستقبل بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:12 م
السيطرة على حريق فى كشك بمدينة المستقبل بالإسماعيلية دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية ، على حريق شب فى كشك بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، دون خسائر بشرية. 

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حريق فى كشك فى مدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع، برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، وانتقلت إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على الحريق الذى شب فى الكشك دون خسائر بشرية

تحرر المحضر اللازم بالحريق وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق

 

 

 


حريق كشك

الحماية المدنية بالاسماعيلية

حريق كشك بمدينة المستقبل

مدير امن الإسماعيلية

مركز أبو صوير

الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة