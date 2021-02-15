السيطرة على حريق فى كشك بمدينة المستقبل بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية ، على حريق شب فى كشك بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حريق فى كشك فى مدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات من الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع، برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، وانتقلت إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على الحريق الذى شب فى الكشك دون خسائر بشرية.

تحرر المحضر اللازم بالحريق وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.