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الرئيس المكسيكي يعلن انقطاع الكهرباء عن 400 ألف شخص في 4 ولايات شمال البلاد

الإثنين، 15 فبراير 2021 08:43 م
الرئيس المكسيكي يعلن انقطاع الكهرباء عن 400 ألف شخص في 4 ولايات شمال البلاد أوبرادور
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن انقطاع الكهرباء عن حوالي 400 ألف شخص في 4 ولايات بشمال البلاد بسبب أحوال الطقس السيئة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد الرئيس المكسيكي أن انقطاع الكهرباء طال ولايات نويفو ليون وكواويلا وتاماوليباس وشيواوا بسبب عاصفة شديدة، مضيفا أن الخبراء من اللجنة الفدرالية لشؤون الطاقة الكهربائية قد بدأوا بالعمل على إعادة الكهرباء.

الجير بالذكر أن الشبكات تعطلت صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي على إثر تساقط الأمطار والثلوج ورياح قوية ودرجات حرارة منخفضة قياسية في المنطقة.

 

 

 


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