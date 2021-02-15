الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية بجهينة فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة من السيطرة على حريق بشقة سكنية بناحية قرية حسام الدين دائرة مركز جهينة دون حدوث إصابات بين المقيمين فيها ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بشقة بناحية حسام الدين دائرة مركز جهينة وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك المدعو زينهم ا ب 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

بسؤال مالك الشقه المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامةىالتى تولت التحقيق في الواقعة.