اليوم السابع
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البدرى فرغلى .. صلاة الجنازة وتشييع جثمان البرلمانى والمناضل العمالى "فيديو"

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:48 م
البدرى فرغلى .. صلاة الجنازة وتشييع جثمان البرلمانى والمناضل العمالى "فيديو" جنازة البدرى فرغلى
بورسعيد محمد عزام

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شيع المئات من أهالى بورسعيد منذ قليل جثمان البدري فرغلي ، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد.

وسيطرة حالة من الحزن على جميع المشاركين فى تشييع الجثمان،والذى تم الصلاة عليه بمسجد العباسى فى مدينة بورسعيد، وونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية ، المناضل البرلمانى السابق البدرى فرغلى ، أحد أعلام مصر وبورسعيد، والذى قدم جهودا مخلصة على مدار تاريخه فى العمل البرلمانى والسياسى وخدمة أصحاب المعاشات ستظل تاريخا مضيئا لسيرتة كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنة وأبناء مصر.

وأكد المحافظ، أن البدرى فرغلى رحمه الله عليه، ستظل ذكراه عطارة بين أهلة ومحبيه وابناء مصر ، ونسأل الله أن يتغمدة بواسع رحمته.

وقدم المحافظ التعازى لأسرتة ومحبيه وأبناء بورسعيد ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان فى وفاه شيخ النواب البدري فرغلي .

كما نعى حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، البرلمانى المخضرم البدرى فرغلي عضو مجلس الشعب سابقاً ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، والذى وافته المنيه منذ قليل بمسقط رأسه فى محافظة بورسعيد

وتتقدم الهيئة البرلمانية للحزب، وهيئة مكتبه، وكافة قياداته وأعضاءه ، بالعزاء والمواساة لأسرة الراحل البدري فرغلي وأهله وشعب بورسعيد. 

ويشاطر حزب مستقبل وطن، أهالى المحافظة، الأحزان فى وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية  البدرى فرغلى ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

كما تقدم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية ، ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة بورسعيد ، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد مشوار عامر بالعطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة.

 

 


البدرى فرغلى

البدري فرغلي

وفاة البدرى فرغلى

جنازة البدري فرغلي

وفاه البدرى فرغلى

صلاة الجنازة على البدرى فرغلى

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