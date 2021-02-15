روما (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 ألفا و68 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة وفاة فى أنحاء البلاد، وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء "آكى" الإيطالية - أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى يوم أمس الأحد، 11068 حالة في إيطاليا".. مضيفة أنه "حتى يوم أمس، تم تسجيل 221 حالة وفاة جديدة".