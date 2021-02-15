وأشارت إلى أنه تم إجراء 205 آلاف و642 تحليل كشف عن العدوى؛ مما أظهر ارتفاع مؤشر الحالات الإيجابية إلى نسبة 5.38%، موضحة أنه تم دخول 2085 مريضاً جديداً في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.