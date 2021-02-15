أنقرة تفتعل أزمة وتستدعى سفير أمريكا بعد التشكيك فى مسئولية حزب العمال عن مقتل جنود أتراك بالعراق

كتب سمير حسنى

استدعت الخارجية التركية اليوم الاثنين، السفير الأمريكي فى أنقرة، على خلفية موقف واشنطن موقف من مقتل جنود أتراك في العراق، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وسلط موقع "تركيا الآن" الضوء، حول بيان وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن اتهامات تركيا لحزب العمال بقتل 13 من مواطنى بلادهم، شمال العراق، وفيما يلى نص ما نشره موقع تركيا الآن.

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل 13 من المواطنين الأتراك في إقليم كردستان العراق، وتقدمت بالعزاء لأسر الضحايا، وذلك في بيان نشرته أمس الأحد عبر موقعها الرسمي، لكنها شككت في مسؤولية حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، عن الحادث.

وقالت الوزارة، في البيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستنكر مقتل مواطنين أتراك في إقليم كردستان العراق. وأضافت: «نحن نقف إلى جانب تركيا، حليفتنا في الناتو، ونقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا في القتال الأخير».

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه «إذا تأكدت أنباء مقتل مدنيين أتراك على يد حزب العمال الكردستاني، فإننا ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة».