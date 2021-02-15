أخبار الطقس والحالة المرورية بعد زوال الشبورة بطريق الإسماعيلية القاهرة.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى " تليفزيون اليوم السابع " ، بث مباشر من على طريق " الإسماعيلية – القاهرة"، لمتابعة حالة الطقس والشبورة المائية الكثيفة على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور فى محافظات القناة الثلاث "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد "، قائدى السيارات المسافرين على طريق " بورسعيد - الإسماعيلية " ، ومحور 30 يونية ، والمسافرين على محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلى الإسماعيلية وبورسعيد ، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة ، نظرًا لوجود شبورة مائية ، وحرصًا على سلامة المواطنين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الإثنين ، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد ، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة ، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22، وبورسعيد الصغرى 12 العظمى 21، والسويس الصغرى 11 والعظمى 23، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 20، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21، والعريش الصغرى 09 والعظمى 20.