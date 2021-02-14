وجددت الأمانة، في بيان لها، تضامنها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، عادة الأعمال الإرهابية لهذه المليشيا ومن يقف وراءها تقويضاً لأمن واستقرار المنطقة العربية كلها.