وجددت الأمانة، في بيان لها، تضامنها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، عادة الأعمال الإرهابية لهذه المليشيا ومن يقف وراءها تقويضاً لأمن واستقرار المنطقة العربية كلها.
وزراء الداخلية العرب: ما تقوم به المليشيا الحوثية ومن يقف وراءها يقوض أمن واستقرار المنطقةالأحد، 14 فبراير 2021 07:00 ص
مطار ابها
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