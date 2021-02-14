مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 5.2% لبرنت و4.6% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار خام برنت الآجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 5.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالى مرتفعة بمقدار 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط،62.43 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت الجمعة مرتفعا بمقدار 1.29 دولار أو ما يوازي2.1%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.47 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار1.23دولار أو ما يوازي 2.1%.

وقالت أوبك، إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقا، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا مضيفة في تقرير شهري، أن الطلب سيرتفع 5.79 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يوميا، مخفضة بذلك توقعها 110 آلاف برميل يوميا عنه قبل شهر مضى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، وفقا لرويترز، إن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد، مضيفة أنه "في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك، من المنتظر السحب سريعا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام... يهيئ هذا المجال لأوبك+ للبدء في تقليل التخفيضات.