مقتل نجل نائب وزير خارجية الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى

قتل القيادي في ميليشيات الحوثي أسامة حسين العزي نجل نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، مصرعه خلال مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم /الأحد/، عن مصادر - لم تسمها - القول: "إن أسامة العزي قتل في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب، حيث تدور معارك عنيفة، تمكن خلالها الجيش الوطني من صد هجوم للميليشيات والتقدم مسافة 5 كيلومترات باتجاه سوق صرواح".
وكانت وكالة الأنباء اليمنية قد أفادت، أمس /السبت/، بسقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
مقتل نجل نائب وزير خارجية الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنىالأحد، 14 فبراير 2021 04:17 م
ميليشيا الحوثى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قتل القيادي في ميليشيات الحوثي أسامة حسين العزي نجل نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي، مصرعه خلال مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
اليمن يتصدر اهتمامات بايدن.. يستهل فترة رئاسته برفع "الحوثى" من قائمة المنظمات الإرهابية ووقف دعم الحرب.. مسئول بالخارجية الأمريكية: ملف اليمن وإنهاء الحروب على رأس أولوياتنا.. حكومة اليمن: نتوقع تكثيف التعاونالأحد، 14 فبراير 2021 03:30 م
التحالف: مقتل 700 حوثى واعتراض 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرةالأحد، 14 فبراير 2021 03:22 م
التحالف بقيادة السعودية: اعتراض طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيطالأحد، 14 فبراير 2021 02:33 م
"التحالف العربى" : تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثى جنوب السعوديةالأحد، 14 فبراير 2021 02:33 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة