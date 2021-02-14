طلاب جامعة قناة السويس يتألقون بكأس الاتحاد المصرى للرماية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب الفائزين ببطولة كأس الاتحاد المصرى للرماية، مجددًا ثقته فى تميز طلاب الجامعة، ومقدمًا كل الدعم المعنوى والمادى والعلمى للطلاب المتميزين رياضيا والموهوبين بشكل عام.

كما حرص الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على التواصل مع الطلاب أثناء تواجدهم بالبطولة التى أقيمت على مدار أربعة أيام بميدان جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة، والتى خصص خلالها أمس لمسابقات البندقية ناشئين مقدمًا التهنئة لهم ومتمنيا لهم مزيد من النجاح والتقدم وحصد البطولات .

ومن جانبه أعلن منسق عام الأنشطة الطلابية أسماء الطلاب الفائزين وهم الطالب عمر محمد منصور الفرقة الثالثة كلية الهندسة ، الحاصل على مركز أول "ناشئين 21 " كما حصل الطالب عبدالله أحمد عبد القوى شبايك ، الفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية على المركز الثانى " ناشئين 21 "، كما أشار الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية إلى حصول الطالبة هدير أشرف الجوهرى الفرقة الثانية كلية الالسن على المركز الثالث "ناشئين 21 " .

الطالبة الفائزة بالمركز الثالث ناشئين