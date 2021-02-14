ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجزر وحملات مكثفة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيح – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة ،للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة ،لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، والتأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بالوحدة المحلية بقرية غرب تيره، للاطمئنان على مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة للمواطنين مع حسن معاملة المترددين وسرعة إنهاء كافة المعاملات، كما تفقد أعمال الإنشاءات بالوحدة الصحية، مشدداً على الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المحدد، فضلاً عن متابعة أعمال القافلة الطبية بقرية تفتيش ابو سكين، حيث تم تنظيم قافلة علاجية الكشف والتحليل وصرف العلاج بالمجان بجميع التخصصات للأماكن الأكثر احتياجاً والبعيدة عن المدينة.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رش وتعقيم وتطهير المساجد بدائرة الوحدة المحلية بقرية الورق، بالإضافة الى متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرى منشأة عباس والقن ،وأشرَف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى مواسير مياه الشرب قطر 6 بوصة بمنطقة النرجس، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم.

وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحى بمناطق مختلفة من المدينة منها " شارع ابو حمص، شارع فرج الصائغ، تقسيم الحل شارع امن الدولة، شارع الجمال، تقسيم المعلمين شارع40، كورنيش النيل، شارع الجمهورية، شارع الدلتا، تقسيم رجب، شارع الثورة، المستشفى العام، شارع الجيش، شارع الجلاء أمام السنترال، تقسيم رجب، شارع الشبراخيتي، خلف مساكن الصفا، شارع صبرى يحي، شارع الجمال"، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحى بالشارع المؤدى إلى طريق الجبانات، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحى وتغيير الأغطية التالفة، بالإضافة الى تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى بمنطقة الغانمية، فضلاً عن متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات التجارية والمجازر، وكذا مجازر الدواجن الغير مرخصة، بالتنسيق مع قسم الشرطة وإدارة التموين والصحة والطب البيطري،وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانوناً وبدون إشراف بيطرى ومجهولة المصدر فى إحدى المجازر الغير مرخصة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالى تولى اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية فى التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.



استمرار اعمال التطوير بمصيف بلطيم



استمرار اعمال تسليك البلاعات