سيرجى لافروف يبحث مع جون كيرى تطبيق اتفاق باريس للمناخ

كتب وكالات

تلقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لشؤون المناخ جون كيري، بحث خلاله الطرفان تطبيق اتفاق باريس للمناخ، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء فى بيان عن الخارجية الروسية أن لافروف رحب بتطلع الإدارة الامريكية الجديدة للعودة إلى اتفاق باريس باعتباره "اتفاقية دولية محورية توفر الإطار القانونى الدولى الراسخ لإيجاد حل دائم لملف المناخ".

وأكد الجانبان أهمية بناء تعاون دولى واسع حول ملف المناخ مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية، ومصالح جميع الدول بلا استثناء.

كما اتفق لافروف وكيرى على "ترتيب الاتصالات بين الأجهزة المختصة فى روسيا والولايات المتحدة بعد سلسلة فعاليات مرتقبة متعلقة بالتحضير لعقد الدورة الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى فى غلاسكو".

واتفق الجانبان أيضا على مواصلة العمل المشترك فى إطار مجلس القطب الشمالى فى ضوء تولى روسيا منذ مايو المقبل رئاسة هذه المنظمة الإقليمية لمدة سنتين.

ومجلس القطب الشمالى منظمة دولية مهمتها دعم التعاون الدولى لحماية البيئة وضمان التنمية المستدامة للمناطق المحيطة بالقطب الشمالي.

ويضم المجلس 8 دول هى روسيا والولايات المتحدة وأيسلندا والدنمارك والسويد وكندا والنرويج وفنلندا.