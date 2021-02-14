وأضاف رئيس الوزراء - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، صباح اليوم الأحد، أن محطات الطاقة النووية لم تبلغ عن حدوث أي مشاكل في أعقاب الهزة الأرضية القوية.



وكان الزلزال - الذي قالت وكالة الأرصاد الجوية إن مركزه وقع قبالة ساحل محافظة "فوكوشيما" وعلى عمق 55 كيلومترا - قد تسببت في إصابة أكثر من 120 شخصا.