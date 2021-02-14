رئيس الوزراء البريطانى: تبرئة ترامب تدل على رسوخ الديمقراطية الأمريكية

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي انتهت إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه، تدل على رسوخ الديمقراطية الأمريكية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال بوريس جونسون: "أعتقد أن المحاكمة في أمريكا توحي بكل وضوح بأنه بعد كل هذه الجلبة فإن الديمقراطية الأمريكية تبقى قوية ويبقى الدستور الأمريكي قويا ومستقرا".

وفى وقت سابق صرح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا يوم الأحد إنه رأى أولويات الولايات المتحدة وأمته تتضافر في الأسابيع الأخيرة، مشيرا الى أنه والرئيس جو بايدن أجريا محادثتين مثمرتين منذ أن تولى الأخير منصبه الشهر الماضي، وبحسب سي بي اس نيوز، وقال جونسون: "حدثت بعض التطورات المهمة في الطريقة التي تتبعها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وخاصة في قضايا مثل تغير المناخ، وحلف شمال الأطلسي، وإيران".