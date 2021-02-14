تعرف على مطالب أهالى قرية أطنية بمغاغة من مبادرة "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، لقاءاً جماهيريا بقرية أمنية التابعة للمركز لتعريف الأهالى بمزايا ومشاريع مبادرة "حياة كريمة " والتى تعمل على الارتقاء وتطوير القرية المصرية ضمن 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وناقش رئيس المركز مع أهالى القرية مشاريع " حياة كريمة " التى ستنفذ بالقرية ومنها الصرف الصحى والغاز الطبيعى ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات بالقرية ومشروع مدرسة التعليم الأساسى التى ستنفذ ضمن المبادرة وغيرها

كما استمع إلى اقتراحات الأهالى لمشاريع وإضافات أخرى يأملون إدراجها بالمبادرة لحاجة القرية الماسة لها ، مثل مكتب بريد ورصف طريق ومداخل القرية وطريق الجبانة ومركز شباب ، وحيث أنه يشترط أن تتوفر أراضى للمشاريع المطلوبة إما أملاك دولة أو عقد تبرع فقد تسابق المجتمعون إلى إبداء الرغبة فى توفير قطع الأراضى المطلوبة تبرعا منهم لتكملة المشروعات.

وقال إن مبادرة حياة كريمة ، فرصة سانحة تستهدف تغيير شكل الحياة بالريف المصرى.

وهى تنمية مستدامة شاملة ستراعى البعد الاجتماعى وستوفر فرص عمل ومحاور تنموية.

يذكر أن محافظة المنيا تنفذ مبادرة " حياة كريمة " بها فى 5 مراكز، وهى ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة، بواقع 192 قرية على مستوى المحافظة ، تستهدف النهوض بالبنية التحتية.

يأتى ذلك ضمن مبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.