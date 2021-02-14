بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لرئيس لجنة ومراقب بامتحانات الثانوية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، أعمال اليوم الأول للجنة المقابلات الشخصية للسادة المعلمين المرشحين للعمل كرئيس لجنة سير ومراقب أول لجنة ورئيس مركز توزيع أِسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه " ثلاث سنوات وخمس سنوات" للعام الدراسى الحالى والتى تعقد بمقر مدرسة الحرية التجارية الفندقية بشبين الكوم ، بدء من اليوم وتستمر حتى يوم الاربعاء الموافق 17 فبراير الجارى ، رافقه أثناء الجولة فادى عب الحميد مدير إدارة التعليم التجارى بالمديرية .

وفى ذات السياق تابع مدير المديرية يرافقه أحمد الشناوى مدير عام التعليم الفنى بالمنوفية ، أعمال اليوم الأول للجنة المقابلات الشخصية للسادة المعلمين المرشحين للعمل رئيس لجنة سير ومراقب أول لجنة ورئيس مركز توزيع أِسئلة وتجميع أوراق الإجابة للثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ، والتى تعقد بمقر مدرسة التجارة المتقدمة بالبر الشرقى بشبين الكوم بدء من اليوم ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير الجارى ، وذلك للإطمئنان على انتظام أعمال اللجنتين وحضور المعلمين وتقديم الدعم لأعضاء اللجنتين واتباع كامل الاجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا .

وكان الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية ، قد قام بتكريم الطلاب الفائزين بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة التعبير الفنى والتصميم الفنى ضمن فعاليات النشاط الصيفى لمركز تنمية القدرات والمبدعين لعام 2020 بإدارة السادات التعليمية كما كرم المعلمين المشرفين على الطلاب لتقديمهم الدعم المادى والإشراف الفنى والتربوى على النشاط ومساعدة الطلاب على تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد رصدت حوافز تشجيعية مادية للطلاب والمشرفين الفائزين تقديرا لتميزهم على مستوى الجمهورية فى النشاط الفنى .