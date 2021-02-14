اليوم السابع
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انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى غدا

الأحد، 14 فبراير 2021 08:25 م
انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى غدا محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم، وذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وأعضاء اللجنة.

وتنطلق غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بورسعيد الدولية، والتي تحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد. 

ويشارك في منافسات هذه الدورة 52 شابا يمثلون أكثر من دولة، ويتنافسون في 3 أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال .

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤكدا الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الأعوام السابقة والتي أصبحت اسما متداولا في العالم.


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