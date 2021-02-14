اندبندنت: تحذيرات بتراجع الاقتصاد البريطانى 2.25% بحلول 2022 بسبب بريكست

كتبت رباب فتحى

قال كبار الاقتصاديين البريطانيين، إن اضطراب التجارة الذي شوهد في الأسابيع الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره ببساطة "مشاكل أولية" ، ولكنه يمثل العلامات الأولى للقضايا الهيكلية التي ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لسنوات قادمة.

على الرغم، من أن الأرقام الصعبة حول تكلفة الانسحاب من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لن تظهر لبضعة أشهر، إلا أن الخبراء الذين تحدثوا إلى صحيفة "الإندبندنت" قالوا إنهم لم يروا شيئًا خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2021 لإقناعهم بتعديل توقعاتهم بخسارة عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينى فى صورة أضرار تلحق بالاقتصاد على مدى السنوات المقبلة.

جاءت التقييمات القاتمة، بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية أول تحليل رسمي لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذى سيتم تجميعه منذ الانتقال من هياكل الاتحاد الأوروبي في 1 يناير.

وتوقعت التقييمات حدوث ضرر بنسبة 2.25% للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2022 - ما يعادل 40 مليار جنيه إسترليني فى حالة النمو المفقود على مدار عامين وأكثر من أربعة أضعاف التأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي.

رفضت حكومة بوريس جونسون، تقديم تقييمها الخاص لتأثير اتفاقية التجارة والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء عشية عيد الميلاد.

وقالت الصحيفة، إنه تم رفض التوقعات الخاصة بتأثر الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتبارها "مشروع الخوف" من قبل نشطاء الخروج خلال حملة استفتاء عام 2016.

لكن أندرو جودوين، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة أكسفورد إيكونوميكس قال، إن هذه هي بالتحديد "الحواجز غير الجمركية" التى تعرقل الاقتصاد، مثل ملء النماذج الإضافية والاصطفاف والعقبات التنظيمية أمام التجارة التي حددتها تلك الدراسات التي تضرب الآن قطاعات من مصايد الأسماك إلى توصيل الطرود إلى الخدمات المالية.